In Europa, il 2024 è stato un anno brutale per i nuovi giochi in termini di vendite

Il 2024 ha fatto registrare delle vendite robuste in Europa , ma non per i giochi inediti, come riportato dal giornalista Christopher Dring, che ha addirittura parlato di un anno "brutale" per i nuovi lanci in un post pubblicato su X, segno di un mercato concentrato intorno a pochi titoli che perpetuano il loro successo di anno in anno.

"Complessivamente, le vendite dei videogiochi in Europa nel 2024 sono state robuste. Ma è stato un anno brutale per i nuovi lanci," ha scritto Dring, che poi ha spiegato: "Nella top 10 sono entrati soltanto tre giochi nuovi, e due di loro fanno parte di serie annuali: FIFA, Call of Duty ed Helldivers."

Per individuare altri giochi nuovi bisogna scendere in dodicesima posizione, dove si trova Warhammer 40.000: Space Marine 2, seguito in tredicesima posizione da Dragon Ball: Sparking Zero!.

"Giochi quali Final Fantasy VII: Rebirth, Star Wars Outlaws e Dragon Age: The Veilguard... sono tutti fuori dalla top 30. Anche dei buoni giochi di serie affermate hanno faticato.

Qualcuno ha chiesto a Dring dell'assenza di Black Myth: Wukong dalla classifica, ma gli è stato ribadito che la maggior parte delle vendite del gioco di Game Science sono state fatte in Cina, non in Europa o USA.