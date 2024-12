S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl annuncia i piani per il 2025

GSC Game World ha pubblicato un messaggio rivolto agli utenti per annunciare i piani per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nel 2025: il gioco continuerà a essere aggiornato e a breve verrà presentata una roadmap ufficiale per fare chiarezza in tal senso.

"Ieri abbiamo pubblicato l'importante patch 1.1 per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", si legge nel post del team di sviluppo. "Tutto il tempo intercorso fra il lancio e le vacanze di Natale è stato dedicato al miglioramento dell'esperienza di gioco. Speriamo che molti di voi trovino il tempo per iniziare, continuare o completare l'avventura in questi giorni."

"Volevamo condividere i nostri piani per il 2025 prima che il 2024 sia finito. Continueremo ad aggiornare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nei mesi a venire e avremo modo di pubblicare una roadmap ufficiale dei contenuti in arrivo all'inizio del nuovo anno."