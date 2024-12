Nel 2024 il mercato mobile ha prodotto dei ricavi mostruosi, vediamo chi sono i colossi del settore

Il 2024 è stato un ottimo anno per il mercato mobile , che ha fatto registrare una crescita del 2,4%, come registrato dalla compagnia di rilevazione e analisi Sensor Tower, che tiene traccia delle vendite e dei download, e come riportato da Games Industry, che ha realizzato un'infografica con tutti i dati più rilevanti dell'anno. Ma quali sono i colossi del settore?

Tanti soldi spesi in microtransazioni

L'editore i cui giochi hanno fatto spendere più soldi agli utenti è stato Tencent, che ha prodotto ricavi per 8,2 miliardi di dollari, seguito da Scopely a 2,99 miliardi di dollari e Activision Blizzard (quindi Microsoft) a 2,53 miliardi di dollari.

Le classifiche mobile di Sensor Tower (grafica di Games Industry)

I giochi in cui gli utenti hanno speso di più sono Monopoly GO, che ha prodotto 2,47 miliardi di dollari di ricavi, seguito dal solito Honor of Kings (2,35 miliardi di dollari) e Royal Match (1,91 miliardi di dollari). Il territorio in cui si è speso di più in microtransazione sono gli USA, con 24,8 miliardi di dollari, seguito dalla Cina (14,3 miliardi di dollari) e dal Giappone (10,7 miliardi di dollari).

Parlando di download, l'editore che ha fatto meglio è stato Azur Interactive Games, che ha visto i suoi titoli scaricati 1,2 miliardi di volte, seguito da Supersonic Studios (856 milioni di download) e da SayGames (824 milioni di download). Il gioco più scaricato in assoluto è stato Free Fire: Winterlands (311 milioni di download), seguito da Roblox (235 milioni) e Subway Surfers (197 milioni). I territori che hanno scaricato di più sono India (7,85 miliardi di download), Stati Uniti (3,79 miliardi di download) e Brasile (3,68 miliardi di download). Dagli stessi dati, si è appresa la dimensione del mercato dei videogiochi nel 2024.