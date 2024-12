Stando a quanto dichiarato dal proprietario di GSC Game World ai microfoni di Forbes, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha già recuperato i costi di sviluppo e sta producendo profitti per il team di sviluppo ucraino, il tutto in meno di un mese.

Disponibile dallo scorso 20 novembre su PC e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato un successo non soltanto di critica ma anche di pubblico, ha detto l'imprenditore Maksym Krippa.

Secondo quanto dichiarato da Krippa, inoltre, GSC Game World sta conducendo delle trattative al fine di trarre dal gioco un adattamento live action, sebbene al momento la natura del progetto non sia ancora chiara: parliamo di un film o di una serie televisiva?