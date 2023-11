L'Attacco dei Giganti, il cosplay di missbrisolo ricrea Annie in versione Gigante Femmina

L'Attacco dei Giganti è ora terminato nella sua versione animata e gli appassionati di tutto il mondo stanno discutendo della serie. Anche il mondo del cosplay non ha potuto fare a meno di sfruttare l'occasione e mostrare i propri cosplay migliori dei personaggi della saga. Ad esempio, missbrisolo ha condiviso il proprio cosplay di Annie in versione Gigante, nota anche come Gigante Femmina.

missbrisolo ci propone una serie di scatti focalizzati sulle pose da battaglia del gigante, impreziosendo il tutto con anche del vapore che imita i risultati della trasformazione in gigante. In una fotografia, missbrisolo fine di avere afferrato un paio di cosplayer vestite da combattenti umani. Il risultato finale è ottimo e ci permette di percepire veramente la forza dei Gigante Femmina de L'Attacco dei Giganti.

A vostro parere il cosplay del Gigante Femmina realizzato da missbrisolo è di qualità, oppure correste vedere qualcosa di diverso per questo personaggio?