Zelda in costume da bagno nel cosplay missbrisolo si rifà allo stile di Twilight Princess

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un successo stratosferico e molti appassionati stanno adorando le avventure di Link e Zelda. Nel corso degli anni, però, sono nate molte versioni dei due personaggi e i fan di certo non se le dimenticano. Anche il mondo del cosplay ricorda il passato e, in questa calda estate, missbrisolo ci propone il proprio cosplay di Zelda in costume da bagno ispirato a The Legend of Zelda: Twilight Princess.

The Legend of Zelda: Twilight Princess ha uno stile molto più oscuro rispetto a Tears of the Kingdom, ma in questo cosplay missbrisolo ha optato per una versione estremamente colorata e allegra del personaggio. missbrisolo spiega che ha adorato lo stile estivo di questo cosplay e non ha potuto fare a meno di realizzarlo. Aggiunge anche che ama le orecchie a punta.

Cosa ne pensate del cosplay di Zelda di missbrisolo? L'interpretazione del personaggio della cosplayer vi ha convinto, oppure avrete optato per una versione diversa della principessa?