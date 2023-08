Magic the Gathering: carte di Fallout, Final Fantasy e Assassin's Creed in arrivo

Magic the Gathering si prepara a nuove collaborazioni, con cross-over anche con vari franchise videoludici tra i quali Fallout, Final Fantasy e Assassin's Creed , che avranno tutti delle proprie carte riprodotte all'interno del mondo di gioco in questione.

Magic: una roadmap ricca di collaborazioni

Magic the Gathering nel 2024: le iniziative previste

L'immagine riportata qui sopra mostra una sorta di roadmap di questi contenuti aggiuntivi previsti per Magic: The Gathering attraverso le varie collaborazioni organizzate da Wizards of the Coast.

In particolare, le carte di Fallout saranno organizzate in "Commander Deck", ovvero alcuni mazzi legati alla serie in questione. Le carte di Assassin's Creed rientrano nella categoria dei Booster, ovvero dei set che rientrano in tale sezione del gioco di carte, mentre per Final Fantasy si prepara un'uscita "tentpole", ovvero un lancio maggiore che comprende varie tipologie di carte e mazzi sulla serie di Square Enix.

Proprio in questi giorni abbiamo saputo che L'Unico Anello, la carta di Magic rarissima e preziosissima, è stata comprata da Post Malone per una cifra non nota ma enorme.