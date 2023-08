Mortal Kombat 1: un video gameplay svela la brutale fatality di Johnny Cage

Mortal Kombat 1 è uno dei protagonisti dell'EVO 2023, la nuova edizione del torneo dedicato ai picchiaduro che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, e da lì proviene questo breve video di gameplay che mostra la brutale fatality di Johnny Cage.

Durante l'EVO 2023, Mortal Kombat 1 è stato messo a disposizione in forma giocabile agli astanti, e in tale occasione c'è stato modo di vedere qualcosa di più sul nuovo capitolo della serie NetherRealms e Warner Bros., come Johnny Cage in azione.



Il video visibile qui sopra è registrato off-screen, dunque la qualità non è proprio eccelsa, ma basta per rendersi conto della brutalità della fatality di Johnny Cage in Mortal Kombat 1, che tuttavia non rinuncia anche a una sorta di dark humour piuttosto bizzarro ma perfettamente in linea con il personaggio.