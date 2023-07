Mortal Kombat 1, la durata dello story mode sarà simile a quella di MK 11 e X

La durata dello story mode di Mortal Kombat 11 sarà simile a quella di Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat X, dunque parliamo di cinque-sei ore: lo ha rivelato il game director del gioco, Ed Boon, rispondendo alla domanda di un utente su Twitter.

Si tratta di un valore che anche in questo caso potrà essere esteso grazie ai contenuti opzionali per raggiungere le sedici-diciassette ore, ma chi desidera un'esperienza non troppo impegnativa resterà senz'altro nel range indicato da Boon, comunque di tutto rispetto per un picchiaduro a incontri.

Come spiegato dallo stesso director qualche tempo fa, Mortal Kombat 1 sarà un reboot, dunque i personaggi avranno storia e legami differenti che verranno illustrati appunto all'interno dello story mode.