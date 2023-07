Enotria: The Last Song, un video che presenta un concorso per il souls-like italiano

Per partecipare al concorso sono necessari i seguenti passaggi: Iscriversi alla newsletter, unirsi al Discord Enotria: The Last Song, seguire YouTube, Reddit e Twitter. Al verificarsi di step scanditi da una quantità predefinita di iscritti, verranno fatte estrazioni tra i membri della community Discord con la possibilità di ottenere i premi.

In preparazione all' uscita di Enotria: The Last Song , che è comunque ancora piuttosto distante considerando che avverrà nel 2024 , Jyamma Games ha lanciato un concorso per poter vincere vari premi a tema: si parla di PS5 con cover personalizzata, Xbox Series X, controller personalizzati PS5 e Xbox Series X.

Il team Jyamma Games ha pubblicato un nuovo video dedicato a Enotria: The Last Song , il souls-like italiano che era precedentemente noto come Project Galileo, ora protagonista anche di un particolare concorso con omaggio speciale che celebra la prossima uscita.

Un'iniziativa per gli utenti italiani esclusi dal concorso

Enotria: The Last Song, un'immagine del gioco

Come avrete notato, la cosa piuttosto strana di questo concorso è che non è aperto agli utenti residenti in Italia, nonostante il gioco sia sviluppato da un team italiano con base a Milano. Per cercare di rimediare alla delusione, gli sviluppatori hanno allora organizzato un'iniziativa alternativa.

Sembra che il concorso non si sia potuto estendere al territorio italiano per qualche problema con la legislazione locale riguardante questo genere di contest, dunque purtroppo il nostro paese è rimasto escluso dal "giveaway".

Per gli utenti italiani, Jyamma Games ha organizzato una possibilità di entrare in contatto con il team di sviluppo, visitare lo studio e avere una conversazione interessante con gli sviluppatori dietro a Enotria: The Last Song. Per i residenti italiani che sono membri della community Discord di Enotria: The Last Song, ogni volta che verrà annunciato un vincitore per il Giveaway Ufficiale, Jyamma Games estrarrà anche un vincitore Italiano dalla community.

Il team ha inoltre confermato che mostrerà il gioco, attraverso una beta in Unreal Engine 5, ai seguenti eventi:

Gamescom dal 23 al 27 agosto 2023

PAX East dall'1 al 4 settembre 2023

Tokyo Game Show dal 21 al 24 settembre 2023

PAX Australia dal 6 all'8 ottobre 2023

Lo scorso settembre abbiamo provato Enotria: The Last Song, ma da allora dovrebbe aver compiuto una notevole evoluzione.