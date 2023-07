Elden Ring, aggiornamento 1.10 disponibile: le novità della patch da FromSoftware

Elden Ring ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.10, come annunciato da FromSoftware nelle scorse ore. La patch introduce diverse novità che il team di sviluppo giapponese ha illustrato nel changelog ufficiale.

Approfittando di un periodo di down per manutenzione, Elden Ring è tornato online forte di una serie di modifiche al bilanciamento, molte delle quali pensate appositamente per le modalità PvP.

Gli sviluppatori hanno infatti aumentato i danni all'equilibrio inflitti da tutte le armi e da alcuni incantesimi, aggiunto una riduzione del danno laddove gli attacchi vengano eseguiti con alcune abilità specifiche, esteso il range dei danni critici e diminuito la finestra di invulnerabilità per alcune manovre.