Final Fantasy 7 Remake, un buco di trama ha ricevuto una spiegazione ufficiale

Naturalmente la questione ha a che fare con Aerith e il suo ruolo all'interno dell'avventura, ma se non sapete di cosa stiamo parlando e volete evitare spoiler, vi suggeriamo di chiudere la notizia e dedicarvi alla lettura di qualcos'altro, magari la nostra recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons .

Il buco e la toppa

Final Fantasy 7 Remake, Aerith in abito da sera

Quando Aerith e Cloud si incontrano per la prima volta in Final Fantasy 7 Remake, lei sottolinea il fatto che il ragazzo sia un ex SOLDIER e lo chiama mercenario, basandosi sull'iconica Buster Sword che impugna. Nella versione giapponese il termine usato è "jack-of-all-trades", una persona che può svolgere diversi lavori.

Il punto è che Aerith non dovrebbe sapere queste cose, visto che appunto è la prima volta che incontra Cloud. La teoria più convincente finora è che la ragazza abbia dedotto tali informazioni sulla base del fatto che conosceva Zack, anche lui un SOLDIER dotato di un'uniforme simile.

Come detto, tuttavia, Square Enix ha voluto fornire una spiegazione ufficiale, dicendo che Aerith possiede vaghi ricordi di eventi futuri ed è per questo motivo che in qualche modo sente di conoscere Cloud e altri personaggi ancora prima di incontrarli.

Il fatto di aver chiamato Cloud un mercenario da questo punto di vista sarebbe stato qualcosa di non intenzionale, un "ricordo" che aveva del ragazzo. Più o meno la stessa cosa che accade in una sequenza successiva della campagna, quando Aerith sa già che Tifa le chiederà di salvare Marlene prima ancora che glielo dica.