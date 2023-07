Marvel's Spider-Man 2 pare sia stato bandito in Medio Oriente

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale da parte di Sony, Marvel o Insomniac Games, ma sembra che Marvel's Spider-Man 2 possa essere stato bandito in alcuni paesi del Medio Oriente , in base a diverse segnalazioni pervenute online e riportate dal sito Exputer e altre fonti.

Marvel's Spider-Man 2 proibito in Medio Oriente? Le possibili motivazioni

Difficile capire al momento quale possa essere il motivo di tale rimozione, sempre che questa venga confermata. Secondo alcuni, la presenza di personaggi appartenenti all'area LGBTQ+ potrebbe essere stato l'elemento scatenante per la manovra.



Tra quelli noti, sappiamo infatti che Felicia Hardy, ovvero Black Cat, che ha un cameo all'interno di Marvel's Spider-Man 2, è riconosciuta come bisessuale all'interno dei fumetti Marvel, dunque potrebbe contravvenire ai regolamenti locali.

In ogni caso, non c'è ancora una motivazione ufficiale, così come non c'è conferma che il gioco sia stato effettivamente rimosso dal mercato in Medio Oriente, tuttavia non sarebbe la prima volta che capita una cosa del genere. Solo poco tempo fa, infatti, anche Final Fantasy 16 è stato reso indisponibile in alcuni paesi del Medio Oriente a causa dell'inclusione di personaggi gay.

A questo punto, attendiamo di vedere gli sviluppi della questione, considerando che il precedente Marvel's Spider-Man: Miles Morales è comunque uscito ed è disponibile su tali mercati.