Pikmin 4: tutti gli easter egg dell'esclusiva Nintendo Switch

Raccogliere i tesori in Pikmin 4 è molto importante, perché consente al protagonista prima di far ripartire l'astronave, poi di ampliarne il raggio d'azione, così da raggiungere sempre più aree e salvare altri naufraghi (il più importante dei quali è Capitan Olimar, il protagonista del primo Pikmin). I tesori sono di vario genere e, infatti, sono separati in diverse categorie: ogni volta che se ne completa una, il gioco vi premia con una medaglia al valore.

C'è una categoria relativa agli oggetti sportivi, per farvi un esempio: una pallina da tennis, una da golf, delle freccette. La categoria della frutta, quella dei colori a olio, le riproduzioni di statue in miniatura. Ogni tesoro, una volta raccolto, può essere riguardato con calma dal campo base: gli oggetti trovati si possono ruotare, avvicinare, si possono perfino leggere le strambe descrizioni dall'ottica degli alieni protagonisti (una palla da baseball può diventare un asteroide perfettamente circolare e bianco).

La categoria che ci interessa per questo pezzo, tuttavia, è quella relativa ai reperti videoludici: non è la prima volta che in Pikmin sono presenti delle citazioni al mondo Nintendo, nel secondo episodio ad esempio c'era un Game & Watch. Ecco gli Easter egg che abbiamo scovato - per ora - in Pikmin 4.