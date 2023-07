Tencent ha acquisito anche Visual Arts, autori di Clannad e altre celebri visual novel

Tencent prosegue la sua notevole espansione nel mercato videoludico con l'acquisizione di Visual Arts, team piuttosto piccolo come dimensioni ma molto noto nell'ambito delle visual novel, essendo autore di alcuni dei titoli più conosciuti in questo ambito come Clannad, Kanon e altri.

A comunicare l'avvenuta acquisizione è stato lo stesso team Visual Arts attraverso Twitter, con un paio di messaggi nei quali viene fatta presente la transizione in corso all'interno della compagnia.

In seguito all'acquisizione il CEO di Visual Arts, Takahiro Baba, ha lasciato il posto alla guida del team, con Genki Tenkumo a prendere le redini della squadra, finora producer su diverse produzioni, oltre che director e autore delle sceneggiature.