Tencent ha acquisito Lucid Games tramite la sussidiaria Lightspeed Studios

LightSpeed Studios, una sussidiaria del colosso cinese Tencent, ha acquisito Lucid Games, lo studio di Destruction AllStars e Switchblade, che ha lavorato anche come studio di supporto a moltissimi altri titoli quali Star Wars Jedi: Survivor, Sea of Thieves, Nightingale, Apex Legends, EA Sports PGA Tour e Star Wars Jedi: Fallen Order.

LightSpeed Games ha promesso che Lucid Games continuerà a essere uno studio completamente indipendente nello sviluppo dei suoi giochi e nelle operazioni interna, ma avrà il supporto della compagnia dal punto di vista tecnologico e della sua rete globale.

Insomma, siamo di fronte a un'altra acquisizione mirante al consolidamento, di cui per ora non sono stati forniti molti altri dettagli. Ciò che è certo è che Lucid Games continuerà a lavorare su Apex Legends insieme a Respawn Entertainment e su Sea of Thieves per RARE.