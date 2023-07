EA Sports FC 24: data d'uscita e primo gameplay trailer per il seguito di FIFA 23

Electronic Arts ha effettuato oggi la presentazione ufficiale di EA Sports FC 24, ovvero il nuovo gioco di calcio da parte di EA, destinato ad essere il seguito di FIFA 23 dopo il cambio di nome: dall'evento vediamo dunque il primo gameplay trailer e la data d'uscita ufficiale, fissata per il 29 settembre 2023.

Vengono dunque confermate le voci di corridoio per quanto riguarda la data d'uscita di EA Sports FC 24, con tanto di data di accesso anticipato fissata per il 22 settembre 2023, una settimana prima e dedicata a chi acquista l'Ultimate Edition del gioco, con preorder disponibile fino al 22 agosto.

Il video, dopo il primo trailer di presentazione, mostra qualcosa del gameplay vero e proprio di EA Sports FC 24, con le evoluzioni applicate rispetto al titolo precedente.

Si tratta, chiaramente, di un'evoluzione in linea con la serie storica di EA, con varie aggiunte e modifiche applicate all'engine sotteso e con nuove licenze. Tra queste, si segnala anche la presenza di Erling Haaland come giocatore di copertina, come era già emerso nei rumor precedenti.

L'edizione standard costa 79,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S (69,99 euro su PS4 e Xbox One), mentre la Ultimate Edition costa 109,99 euro. Quest'ultima, oltre alla possibilità di accedere al gioco in anticipo di una settimana, comprende vari elementi in-game legati a Ultimate Team, 4.600 FC Point, accesso alla Campagna Nike in Ultimate Team e vari altri bonus legati a questa modalità.