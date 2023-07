EA Sports FC 24: la data d'uscita potrebbe essere stata svelata da un noto leaker

È emersa in rete quella che sembra essere la data d'uscita di EA Sports FC 24, la nuova simulazione di calcio da parte di Electronic Arts che non utilizzerà più il nome classico di FIFA: il lancio del gioco sarebbe previsto per il 29 settembre 2023, in base a quanto riferito da un noto leaker. A riportare l'informazione è il solito billbil-kun su DeaLabs, fonte considerata ormai ampiamente affidabile, avendo previsto correttamente una grande quantità di informazioni in passato, in particolare per quanto riguarda l'uscita di giochi su PlayStation Plus e le date d'uscita in generale.



EA Sports FC 24: edizioni e accesso anticipato In base a quanto riferito, inoltre, EA Sports FC 24 manterrà lo schema di edizione viste anche per FIFA 23, ovvero Standard e Ultimate, con i possessori di quest'ultima che potranno sfruttare un accesso anticipato di 7 giorni, che consentirà dunque di giocare alla nuova simulazione di calcio dal 22 settembre 2023. Come al solito, i membri di EA Play, il servizio in abbonamento di EA, oltre a chi ha un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, potranno accedere a una versione di prova di 10 ore per provare il nuovo gioco in maniera approfondita.