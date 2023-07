EA Sports FC 24: le dimensioni della closed beta spuntano in rete, presto l'annuncio?

Sono trapelate in rete le dimensioni potenziali della closed beta di EA Sports FC 24 su Xbox Series X|S e Xbox One. Si tratta di un dettaglio interessante, oltre che per il peso in sé, visto che per il momento EA non ha ancora svelato una fase di testing per l'erede di FIFA 23, per quanto sicuramente prevedibile.

Come indicato da Aggiornamenti Lumia, la closed beta di EA Sports FC 24 avrà dimensioni pari a 41,57 GB su Xbox Series X|S e di 39,23 GB per Xbox One. Solitamente questa fonte azzecca tutte le soffiate che condivide su Twitter tramite il suo lavoro di monitoraggio dello store di Microsoft, dunque non abbiamo motivo per dubitare della veridicità dell'informazione.