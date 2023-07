L'Art director di Half-Life 2 e Dishonored sta lavorando a un FPS Souls-Like

Eschatology Entertainment, lo studio di Viktor Antonov, art director tra gli altri di Half-Life 2 e Dishonored, sta lavorando a un FPS Souls-Like tripla A narrativo ambientato in un mondo apocalittico. Racconterà la storia di un pistolero che dovrà riuscire a sopravvivere in questo terrificante mondo sull'orlo della distruzione.

Purtroppo i dettagli in merito al gioco sono davvero scarsi, quindi è difficile inquadrarlo, al di là del genere. Non se ne conosce nemmeno il titolo, per dire. Sappiamo quindi che è in sviluppo e che vuole mescolare le meccaniche degli sparatutto in prima persona con quelle di soulslike, come annunciato dallo studio stesso per attirare sviluppatori.

Antonov ha fondato Eschatology nel 2022, insieme ad altri veterani: Fuad Kuliev, Dmytro Kostiukevych e Boris Nikolaev. Oltre ai giochi citati, Antonov ha lavorato a molti altri tripla A di successo, come Quake II, Wolfenstein: The New Order, Fallout 4 e Doom.