EA Sports FC, primo teaser e dettagli per l'erede di FIFA: presentazione a luglio

EA Sports FC, l'atteso erede di FIFA, è stato mostrato da Electronic Arts con un primo teaser e alcuni dettagli, in attesa della presentazione ufficiale del gioco di calcio, che a quanto pare avverrà il prossimo luglio.

Come senz'altro ricorderete, lo scorso maggio il publisher ha annunciato che FIFA avrebbe cambiato nome in EA Sports FC dal 2023, in seguito appunto a una rottura dei rapporti con la FIFA: una rivoluzione per un brand così popolare e consolidato, ma quali saranno i frutti di questa scelta?

"La piattaforma EA SPORTS FC ospita le più importanti competizioni, campionati e personalità del calcio maschile e femminile", si legge sul sito ufficiale, che conferma dunque la presenza delle stesse licenze utilizzate finora dalla serie sportiva, riportandole in un elenco che include fra gli altri:

Premier League

UEFA Champions League maschile e femminile

LaLiga

Bundesliga

Ligue 1

Serie A

Conmebol Libertadores

Super League femminile

NWLS

Stando al comunicato stampa ufficiale pubblicato da EA, nei prossimi giorni il marchio EA Sports UFC farà il proprio debutto in oltre cento partite dei campionati più importanti a livello internazionale, mentre sono state strette collaborazioni strategiche con alcuni fra i più famosi personaggi del mondo del calcio.

"È qui che inizia la storia di EA SPORTS FC", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan. EA SPORTS FC sarà un simbolo per questo sport, di innovazione e cambiamento, e siamo entusiasti di mostrare di più ai nostri fan sul futuro che arriverà a luglio."

Il logo del gioco trae ispirazione dalle forme triangolari, una figura geometrica che fa parte della cultura calcistica ma racconta anche l'evoluzione della grafica poligonale e infine definisce l'indicatore che in EA Sports FC segnalerà il giocatore che stiamo utilizzando in quel momento.

La base di partenza sarà ovviamente la piattaforma costruita finora, che consentirà al nuovo titolo di vantare oltre 19.000 calciatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, nonché il supporto di oltre 300 partner mondiali "che consentiranno un'ulteriore espansione in aree che includono sia il calcio femminile che quello giovanile".

"Grazie alla nostra partnership di lunga data con EA SPORTS, siamo in grado di avvicinare i tifosi di tutto il mondo alla Premier League e riconosciamo l'importanza delle nuove generazioni nel far crescere il futuro del calcio", ha dichiarato Richard Masters, Chief Executive della Premier League. "Non vediamo l'ora che il rapporto si evolva attraverso il lancio di EA SPORTS FC, sia che si tratti di portare sviluppi nella ePremier League, sia che si tratti di aprire nuovi campi da calcio a beneficio delle community del Regno Unito, sia che si tratti di fornire ai tifosi emozionanti esperienze di gioco."

"Siamo orgogliosi di promuovere l'innovazione nel calcio e la nostra partnership con EA SPORTS FC esemplifica questa missione", ha detto invece Javier Tebas, Presidente de LaLiga. "EA SPORTS FC sarà un punto di riferimento per una crescita positiva del calcio e continueremo a cercare modi nuovi e innovativi per coinvolgere i tifosi nelle partite de LaLiga."

"L'accordo di partnership della NWSL con EA SPORTS per il 2022 non è stato solo un momento fondamentale per il calcio femminile, ma anche una visione e un investimento a lungo termine", ha dichiarato Jessica Berman, commissario della NWSL. "Il prossimo capitolo di The World's Game si basa sul riconoscimento dell'incredibile talento e dell'impatto che campionati come la NWSL offrono a ogni tipo di fan del calcio, e EA SPORTS FC farà proprio questo e molto di più."

"I tifosi di tutto il mondo possono scoprire e creare legami duraturi con i club e i giocatori attraverso i videogiochi, ed è fondamentale che i campionati di calcio più importanti come la Bundesliga utilizzino le piattaforme migliori per coinvolgere questo gruppo di tifosi", ha dichiarato Peer Naubert, Chief Marketing Officer, Bundesliga International. "La nostra collaborazione con EA SPORTS ci permette di fare esattamente questo attraverso EA SPORTS FC e speriamo che i nostri tifosi siano entusiasti come noi del futuro del calcio."

"I tifosi sono la spina dorsale del calcio mondiale e una vittoria per loro è una vittoria per lo sport nel suo complesso", ha dichiarato Juan Emilio Roa, direttore marketing e commerciale della CONMEBOL. "Collaborando con EA SPORTS FC, offriamo ai tifosi il modo migliore per vivere il calcio CONMEBOL fuori dal campo e la possibilità di unirsi a un club che è orgoglioso dell'inclusione e del progresso del gioco che tutti amiamo."

"Affinché il calcio progredisca, l'elevazione e l'uguaglianza del calcio femminile devono essere al centro dell'attenzione", ha dichiarato Navin Singh, direttore commerciale della Football Association. "EA SPORTS FC offrirà ai fan un'esperienza di gioco femminile senza pari, che metterà in evidenza l'importanza e l'impatto del calcio femminile. Sappiamo che i fan hanno chiesto maggiori opportunità di coinvolgimento nella Barclays WSL, e EA SPORTS FC fornisce una risposta."