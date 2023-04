Overwatch 2: trailer svela la roadmap ufficiale della Stagione 4

Blizzard ha presentato con un trailer la roadmap della Stagione 4 di Overwatch 2, che aprirà i battenti martedì 11 aprile 2023, svelando le novità in arrivo per i giocatori nei prossimi mesi, che includono un nuovo eroe giocabile, modalità ed eventi.

Abbiamo già avuto modo di conoscere e vedere in azione Lifeweaver, il nuovo eroe di supporto che sarà disponibile al lancio della prossima season dello sparatutto multiplayer. Le altre novità includono skin e oggetti personalizzabili disponibili nel negozio e nel Battle Pass "Space Opera". Tra queste c'è anche la skin Mitica "Galactic Empereor" di Sigma.

È in programma anche l'evento a tempo limitato "Starwatch" dal 9 al 22 maggio, con nuove modalità di gioco, skin e un fumetto digitale, il tutto "vagamente" ispirato a una certa saga cinematografica con battaglie spaziali e spade laser. Dal 1 giugno invece inizierà l'evento "Celebrate Pride".

Nella Stagione 4 ci sarà anche spazio per la LifeWeaver Challenge e la Symmetra Challenge con sfide a tema per questi personaggi con in palio delle skin gratuite. Dal 25 aprile al 1 maggio inoltre sarà possibile darsi battaglia su Talantis, una mappa realizzata dalla community di Overwatch 2.