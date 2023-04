EA Sports FC, si parte: il nuovo FIFA riuscirà a riscuotere lo stesso successo?

EA Sports FC è stato mostrato a sorpresa con un primo teaser e alcuni importanti dettagli, in attesa di una presentazione ufficiale annunciata per il prossimo luglio. La domanda che tutti si pongono, tuttavia, è questa: riuscirà a riscuotere lo stesso successo di FIFA?

Non è affatto scontato, a pensarci, e molto dipende da come si muoverà Electronic Arts nelle settimane che ci separano dal reveal. Per cominciare, nel comunicato stampa pubblicato in concomitanza con il primo teaser di EA Sports FC il publisher ha elencato una serie di licenze ufficiali che troveranno posto nel gioco.

Si tratta di un linguaggio universale per gli appassionati di calcio: la conferma che, nonostante il cambio di nome, le caratteristiche che da sempre contraddistinguono questa produzione sono ancora le stesse e fanno appunto leva sulla presenza di giocatori e squadre reali, campionati ed eventi riprodotti in maniera fedele.

Naturalmente assisteremo a un'evoluzione del progetto, e in tal senso il breve video appare molto significativo, andando a ripercorrere la storia di FIFA e i cambiamenti che ha subito nel corso degli anni, passando dalla grafica raster delle origini sulle console a 16 bit per arrivare ai poligoni e all'effettistica odierni.

Sia chiaro: nessuno si aspetta una rivoluzione, ma esiste la concreta possibilità che Electronic Arts voglia valorizzare questa particolare occasione inserendo nel pacchetto un gran numero di novità significative, tanto sul piano del gameplay quanto su quello della struttura e della grafica.

Idee che magari il team di sviluppo stava preparando da tempo, e che sono state volutamente messe da parte, accantonate pensando al debutto del nuovo franchise e a come sia importante fare in modo che lo stacco rispetto al pur valido FIFA 23 venga percepito bene dagli utenti.

Resta la grande incognita dell'ampia base casual che ogni anno si reca in negozio per acquistare la nuova edizione di FIFA, e che fra qualche mese potrebbe magari avere delle difficoltà a non tornarsene a casa con un simulatore di arti marziali miste.

Mai come in questo caso la macchina promozionale di Electronic Arts dovrà fare gli straordinari, approfittando anche del fatto che per il momento quel nome così consolidato e popolare, quello che i ragazzini e/o i loro genitori chiederanno al commesso di turno, non è ancora riuscito ad accaparrarselo nessun altro.

