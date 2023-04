Overwatch 2, trailer della storia rivela le origini di Lifeweaver

Lifeweaver, il nuovo personaggio che entrerà a far parte del roster di Overwatch 2 il prossimo 11 aprile con la Stagione 4, è protagonista di un trailer che ne rivela la storia e le origini, come da tradizione per il gioco Blizzard.

Scopriamo dunque che il personaggio non accettava le imposizioni culturali della propria società e così ha cominciato a viaggiare, entrando in contatto con gli animali per scoprire le grandi difficoltà della nostra convivenza e trovare una sintesi fra tecnologia e natura che gli consenta di curare il mondo.

Non è dunque un caso, come mostrato nel trailer del gameplay di Lifeweaver, che questo personaggio disponga di abilità legate principalmente alla difesa e alla cura, che lo rendono una perfetta unità di supporto.

Ispirato alla cultura Thai, come testimonia il suo aspetto, Lifeweaver utilizza la sua sofisticata invenzione, la Biolight, per curare il prossimo. La Leggenda dispone tuttavia anche di altre capacità, come la Piattaforma di Petali e la Presa Vitale, entrambe votate a meccanismi di assistenza per la squadra.

Ulteriori dettagli, come al solito, nella recensione di Overwatch 2.