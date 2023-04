Cyberpunk 2077, trailer del nuovo ray tracing in modalità Overdrive da NVIDIA

NVIDIA ha pubblicato uno spettacolare trailer che mostra in azione il nuovo ray tracing in modalità Overdrive di Cyberpunk 2077: un update che andrà a migliorare ulteriormente la qualità visiva di questa sofisticata tecnologia.

In arrivo l'11 aprile, l'aggiornamento 1.62 di Cyberpunk 2077 segnerà dunque un passo avanti importante e sostanziale non solo per il titolo sviluppato da CD Projekt RED, ma in generale per le tecniche di implementazione del ray tracing nei giochi.

Come si può vedere nel video, catturato su di una RTX 4090 con DLSS 3 attivo, la direct illumination va a tracciare ogni singola fonte di luce anziché utilizzare solo alcune di esse, e i risultati in termini di realismo sono evidenti.

Lo stesso discorso vale per la global illumination, che con il nuovo aggiornamento andrà a convogliare tutte le soluzioni utilizzate finora (screen space reflection, screen space ambient occlusion e la precedente global illumination) e a sostituirle con un unico algoritmo in grado di garantire risultati migliori.

Quanto impatterà la modalità Overdrive sulle prestazioni? Ancora presto per dirlo, ma è chiaro che l'espediente della Frame Generation sulle RTX serie 4000 consentirà di compensare il maggior peso del nuovo ray tracing.