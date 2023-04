Overwatch 2: un trailer ci presenta Lifeweaver, il nuovo personaggio di supporto

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Overwatch 2 per presentare il nuovo personaggio di supporto che sarà aggiunto con la Stagione 4 l'11 aprile 2023. Si tratta di Lifeweaver "un avventuriero curioso e intelligente che vuole sfruttare la sua tecnologia della bioluce per rendere il mondo un posto migliore."

Il nuovo eroe "sconvolge il corso di ogni scontro fornendo riparo, aumentando la sua mobilità e influenzando il posizionamento in un modo mai visto prima." Il video mostra le sue abilità principali in azione, tutte dedicate alla cura e alla difesa.

Per il resto vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PS5. Si tratta di un gioco free-to-play, quindi ad accesso libero.

Come spiegato ieri in occasione dell'annuncio, il design di Lifeweaver è ispirato alla cultura Thai, tanto che il suo debutto nel gioco corrisponderà con il capodanno Tailandese. Il nuovo eroe dispone di poteri curativi, la cui fonte è una sua invenzione, la Biolight, una tecnologia che usa per curare le persone in difficoltà. La sua natura è generosa e inclusiva. Le sue altre abilità sono Petal Platform, che crea una piattaforma a pressione che sale quando qualcuno ci sale sopra (di entrambi i team), e Life Grip, che protegge un alleato e lo attira nella posizione di Lifeweaver. La sua abilità principale rimane però Healing Blossom, ossia una nuova abilità curativa d'area.