TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, un trailer apre i preorder del gioco

Nacon e il team italiano RaceWard Studio hanno annunciato con un trailer l'apertura dei preorder di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, il nuovo episodio della serie su licenza ufficiale che sarà disponibile a partire dall'11 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Come ricorderete, abbiamo provato TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 alcuni giorni fa, spendendo parole positive in merito al modello di guida e alla fisica che lo regola, nonché alla fedeltà degli scenari che ci vedranno sfrecciare a tutta velocità nell'ambito di una delle gare più pericolose di sempre.

Le prenotazioni del gioco garantiranno l'ottenimento della la livrea ufficiale che celebra il centesimo inizio di John McGuinness, mentre chi opta per l'edizione Racing Fan riceverà anche l'accesso anticipato di 48 ore, uno starter pack da 380 punti per potenziare la moto e il DLC roster Tourist Trophy 2023.

Il video realizzato da RaceWard Studio per annunciare l'apertura dei preorder conferma la straordinaria sensazione di velocità che costituisce ormai un marchio di fabbrica per questo franchise, creando una grande tensione mentre si guida all'interno delle evocative ambientazioni dell'Isola di Man.