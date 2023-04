Mario: Nintendo realizzerà altri giochi per mobile? Miyamoto non la considera una priorità

Mario è uno dei franchise più importanti di Nintendo e l'idraulico italiano è apparso su tante piattaforme e in tanti formati. Anche gli smartphone hanno avuto la propria dose di Super Mario, ad esempio con Super Mario Run e Dr. Mario World. In futuro potremo vedere altri giochi per mobile? Secondo Shigeru Miyamoto, le app mobile non sono la priorità.

L'informazione arriva da Variety che ha recentemente avuto modo di parlare con Shigeru Miyamoto in occasione dell'arrivo nei cinema di Super Mario Bros. - Il Film. Miyamoto ha affermato che "le app mobile non sono la strada principale dei futuri giochi di Mario".

Certo, questa affermazione non esclude la possibilità che vengano realizzati altri giochi mobile di Mario, ma non dà nemmeno l'impressione che il salvatore del Regno dei Funghi sia pronto per saltare all'interno di un nuovo gioco per smartphone.

Supponiamo che molti appassionati siano molto più interessanti a nuovi giochi principali di Mario, sia per Switch che per future console, quindi non pensiamo che la notizia rattristerà molti giocatori.

Diteci, avete apprezzato i giochi mobile di Mario, oppure li avete provato e abbandonati?