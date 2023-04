Nintendo: Miyamoto suggerisce di attendere un nuovo Direct per un nuovo gioco di Super Mario

I fan Nintendo di tutto il mondo potranno mettere le mani sull'attesa nuovo capitolo di The Legend of Zelda a maggio, ma la compagnia di Kyoto ha tante saghe delle quali i giocatori vorrebbero nuovi giochi, come ad esempio Super Mario. Quando arriverà un nuovo gioco? Miyamoto ha suggerito che dovremo attendere un nuovo Direct.

L'informazione arriva da un'intervista con Variety, in occasione dell'uscita di Super Mario Bros. - Il Film. Come potete vedere nel tweet poco sotto, Miyamoto dice: "Tutto ciò che possono dire è: per favore, rimanete in attesa di futuri Nintendo Direct."

Si tratta di una frase molto neutra, ma la parte interessante è il modo in cui Miyamoto la dice. Il creativo ride, come se nascondesse un segreto (non bene, in tale caso). Ovviamente si tratta solo di una speculazione per il momento.

È ovvio che prima o poi un nuovo gioco di Super Mario sarebbe arrivato ed è alquanto scontato che un annuncio sarebbe stato gestito da Nintendo all'interno dei propri show, ovvero i Nintendo Direct. Non è però scontato che Nintendo sia già pronta per annunciare qualcosa di nuovo.

Ripetiamo che per il momento non possiamo dire ufficialmente che Nintendo abbia un annuncio di Super Mario in serbo, ma il tono e il volto di Miyamoto suggeriscono che qualcosa bolla in pentola.

Nella stessa intervista Miyamoto ha suggerito che giochi mobile di Mario non sono una priorità.