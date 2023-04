Redfall: il nuovo trailer ci parla di Layla e delle sue abilità di telecinesi

Arkane Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Redfall, dedicato a Layla. In particolare il filmato illustra la storia del personaggio e spiega la sua abilità peculiare, la telecinesi. Dei quattro personaggi giocabili di Redfall, Layla Ellison è uno di quelli che ha attirato maggiormente l'attenzione.

Layla come ha ottenuto il suo potere? Mentre era al cinema con Jason, il suo fidanzato, i due sono stati attaccati. Dopo la fuga, quando pensavano di essere al sicuro, sono apparsi due vampiri. Jason si è sacrificato per salvare la ragazza, che ha usato i suoi poteri di telecinesi contro altri due avversari per mettersi al sicuro. A darglieli è stata una sperimentazione fallita della Aevum, la stessa compagnia biotecnologica che ha causato l'attacco dei vampiri. A risvegliarli è stata però la situazione critica vissuta con Jason.

Layla può lanciare degli ombrelli telecinetici, che proteggono dai colpi causando danni ai nemici. Può inoltre evocare degli ascensori telecinetici per lanciare in aria i nemici e avere una copertura, oltre che per sollevarsi ella stessa. Inoltre può evocare Jason per farlo combattere in sua vece.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X e S. Il gioco sarà da subito lanciato su Game Pass, sia PC che Xbox, come tutti quelli degli Xbox Game Studios. Probabilmente presto vedremo dei trailer dedicati anche agli altri personaggi.