Pokémon Stadium su Nintendo Switch Online manca di una funzione importante del gioco originale

Come vi abbiamo già riportato, la prossima settimana sarà introdotto all'interno di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo il gioco Pokémon Stadium, all'interno del catalogo dei giochi N64. Si tratta di un'ottima novità, che purtroppo però ha un limite: un'importante funzione del gioco originale non è presente.

Parliamo del trasferimento dei Pokémon da Pokémon Rosso, Blu e Giallo: il dettaglio è indicato in una scritta in piccolo del trailer ufficiale. Il gioco originale permette infatti di portare i propri Pokémon del Game Boy all'interno del videogame per GameCube. Si tratta di ottimo modo per far interagire le proprie creature e proseguire con le proprie avventure in un nuovo formato.

Con Pokémon Stadium su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si devono utilizzare quindi dei Pokémon predefiniti, possibilità che rende l'avventura meno interessante.

Pokémon Stadium

Ricordiamo che Pokémon Stadium dispone di varie modalità, con la principale chiamata semplicemente Stadio, la quale permette di competere in 80 battaglie nelle palestre e alla Lega Pokémon della prima generazione. Dovremo battere i Capipalestra, i loro "sottoposti" e poi passare ai Superquattro, con ovviamente il Campione ad attenderci alla fine.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è la versione "premium" del servizio in abbonamento di Nintendo per Switch. Il costo è di 39.99€ per 12 mesi di abbonamento, ma è possibile anche optare per una versione "famiglia" (ovvero 8 account con lo stesso abbonamento) che costa 69.99€.

Potete vedere il trailer di Pokémon Stadium qui.