The Last of Us Parte I su PC: nuovi hotfix da Naughty Dog e da Nvidia, vediamo i miglioramenti

Naughty Dog ha pubblicato una nuova patch per The Last of Us Parte I su PC. Precisamente si tratta di un nuovo hotfix. Inoltre, è disponibile anche un nuovo hotfix per i driver Nvidia (versione 531.58) per le schede grafiche della serie 3000. Iniziamo guardando la lista completa delle correzioni indicate da Naughty Dog:

È stato risolto un problema che poteva causare la lettura erronea degli input dello stick del controller Xbox per brevi periodi di tempo.

Corretto un problema per cui la funzione "Ripristina le impostazioni predefinite" nel menu Grafica in Impostazioni poteva effettuare selezioni improprie.

È stato risolto un problema a causa del quale i controlli delle prestazioni dell'HUD potevano avere un impatto sulle prestazioni quando erano abilitati.

È stato risolto un problema a causa del quale poteva verificarsi un arresto anomalo quando si utilizzava [ALT+INVIO] per passare dalla modalità a schermo intero a quella a finestra.

È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo della memoria durante la transizione dalla fine del gioco alla sequenza dei titoli di coda.

È stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante l'avvio del gioco.

Aggiunti ulteriori registri di crash per fornire ulteriori informazioni agli sviluppatori

Aggiunta una nuova funzionalità che richiede agli utenti di abilitare ulteriori strumenti di diagnostica della GPU in seguito a un arresto anomalo della stessa (facoltativo e abilitato solo per la sessione di gioco corrente).

Lo sviluppatore dichiara anche: "Noi di Naughty Dog e i nostri partner di Iron Galaxy stiamo osservando attentamente le segnalazioni dei giocatori per supportare futuri miglioramenti e patch. Stiamo attivamente ottimizzando, lavorando sulla stabilità del gioco e implementando ulteriori correzioni che saranno tutte incluse nei futuri aggiornamenti pubblicati regolarmente."

Per quanto riguarda invece i driver 531.58 di Nvidia, viene indicato che il nuovo hotfix risolve dei crash legati all'uso delle schede grafiche GeForce RTX 30XX. Questo hotfix corregge anche dei problemi di stabilità di Assassin's Creed Origins e i problemi della corruzione dei dati di salvataggio di Resident Evil 4 Remake quando FXAA è attivato.

Vi ricordiamo anche che Naughty Dog ha dato priorità alle correzioni e poi a Steam Deck.