The Last of Us Parte I su PC: prima le correzioni e poi Steam Deck, dice Naughty Dog

Con nuovi messaggi su Twitter, Naughty Dog tiene informati gli utenti dei lavori in corso per sistemare The Last of Us Parte I su PC, con il team che ha riferito di voler dare priorità alla correzione dei problemi e solo successivamente alla compatibilità con Steam Deck.

A dire il vero, il gioco è già stato confermato compatibile con Steam Deck, ma non rientra ancora nel catalogo dei giochi "verificati" e ha ovviamente bisogno di miglioramenti anche sul dispositivo portatile Valve, visti i numerosi problemi tecnici emersi fin dall'inizio sulla versione PC standard.

Tuttavia, Naughty Dog ha detto chiaramente che la priorità al momento va alle correzioni di base per la versione su PC, con eventuali miglioramenti specifici per Steam Deck che verranno presi in considerazione solo in un secondo momento.



Attraverso alcuni tweet, il team ha ricordato che un nuovo hotfix per The Last of Us Parte I verrà pubblicato oggi, martedì 4 aprile, con note ufficiali della patch che verranno rese pubbliche nelle prossime ore. "Sappiamo che molti vogliono giocare The Last of Us Parte I su Steam Deck, ma stiamo dando priorità agli aggiustamenti e alle patch prima di dedicarci al processo di verifica".

Il gioco non risulta ancora verificato per Steam Deck, e arriverà a tale fase solo successivamente, una volta risolti i problemi della versione destinata a funzionare sui PC Windows standard. Nel frattempo, Naughty Dog ha annunciato due patch in arrivo questa settimana, di cui una prevista per oggi.