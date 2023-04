The Last of Us Parte I su PC: Naughty Dog annuncia due patch in arrivo la prossima settimana

Naughty Dog si rende conto che The Last of Us Parte I su PC non ha raggiunto il livello qualitativo atteso dai fan, come riferito dallo stesso team, e sta continuando a lavorare per cercare di correggere i numerosi problemi tecnici rilevati nel gioco, annunciando due nuove patch in arrivo la prossima settimana.

Per martedì è previsto un primo hotfix di dimensioni minori, che dovrebbe aggiustare le imperfezioni con la telecamera quando questa viene controllata attraverso il mouse, oltre a correggere alcuni crash e altri problemi, mentre una patch di dimensioni maggiori è prevista poi più tardi nel corso della settimana, destinata ad aggiustare altri aspetti.



Naughty Dog incoraggia inoltre i giocatori ad assicurarsi di stare usando gli ultimi driver per le schede video Nvidia, AMD o Intel, prima di tutto. Per il resto, "Il nostro team e i nostri partner di Iron Galaxy continueranno a investigare sui problemi e risolvere quelli noti, in modo da fornire la grande esperienza di The Last of Us Parte I che tutti si aspettano", si legge nel tweet del team.

Altri due aggiornamenti sono dunque previsti per la prossima settimana, ma l'impressione è che la strada da fare sia ancora piuttosto lunga, per poter risolvere completamente i problemi di The Last of Us Parte I. Nel frattempo, i primi voti sono misti e alcuni anche fortemente negativi per la versione PC del gioco, mentre una prima patch e poi una seconda sono state messe già a disposizione nei giorni scorsi.