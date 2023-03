The Last of Us Parte 1 per PC, una seconda patch è già disponibile

The Last of Us Parte 1 per PC ha già ricevuto una seconda patch, che porta il gioco alla versione 1.0.1.6. L'aggiornamento, disponibile per il download, introduce una serie di modifiche atte a sistemare la gestione della memoria e non solo.

In evidente modalità di gestione della crisi, alla luce delle tante recensioni negative di The Last of Us Parte 1 su Steam, Naughty Dog pare stia facendo letteralmente gli straordinari per sistemare i problemi del porting nella maniera più rapida possibile.

L'update include i seguenti miglioramenti:

Ridotta la dimensione della cache PSO per diminuire i requisiti di memoria e minimizzare i crash di tipo Out of Memory.

Aggiunti ulteriori strumenti di diagnosi perché gli sviluppatori possano tenere traccia dei problemi.

Aumentata la memoria per lo streaming delle animazioni al fine di migliorare le prestazioni durante il gmaeplay e le sequenze di intermezzo.

Sistemato un crash all'avvio legato ai salvataggi.

"Il team di sviluppo sta controllando con attenzione i report dei giocatori per introdurre futuri miglioramenti e patch", si legge sul sito di Naughty Dog. "Per altri inconvenienti attualmente sotto indagine vi preghiamo di fare riferimento alla sezione Known Issues."

Avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PC?