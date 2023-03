The Last of Us Parte I su PC: recensioni degli utenti perlopiù negative, tra crash e non solo

The Last of Us Parte I è arrivato su PC ma la reazione dei giocatori non pare delle migliori. Tramite Steam è possibile vedere che le recensioni degli utenti sono perlopiù negative, precisamente con solo il 36% di recensioni positive su 1.779 al momento della scrittura. Il motivo? La pessima ottimizzazione del gioco, secondo quanto scritto dai giocatori.

Uno dei commenti sottolinea che questa versione del gioco è realizzata da Iron Galaxy e ne critica le capacità. Viene segnalato che il gioco ha una pessima ottimizzazione, movimenti della telecamera con mouse che vanno a scatti e non solo. Altri segnalano diversi crash, con il gioco che segnala errore e rimanda al desktop oppure si blocca completamente, alle volte bloccando anche Steam o l'intero PC.

Molti giocatori specificano di avere macchine da gioco di alto livello, con schede grafiche come la RTX 4080 che faticano a far salire il frame rate fino a 60 FPS. Alcuni giocatori specificano che il gioco è ottimo (probabilmente perché l'hanno già giocato) e lasciano una recensione positiva, ma precisano che meriterebbe di essere meglio ottimizzato.

Pare quindi che il gioco non sia ottimizzato nel modo corretto e che abbia bisogno di altri lavori da parte di Iron Galaxy. Dovremo vedere se Naughty Dog e Sony rilasceranno delle dichiarazioni in merito alla qualità del gioco e se degli aggiornamenti arriveranno presto o meno.

Vi lasciamo nel frattempo al trailer di lancio di The Last of Us Parte I.