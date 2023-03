The Last of Us Parte 1 per PC ha un trailer di lancio ufficiale su Steam

The Last of Us Parte 1 si mostra con uno spettacolare trailer di lancio su PC: il gioco è disponibile a partire da oggi su Steam e il video cita immancabilmente la serie televisiva con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Realizzata da Iron Galazy Studios, la versione PC di The Last of Us Parte 1 include tutti i contenuti apprezzati su PS5, dunque un comparto tecnico completamente ridisegnato rispetto all'originale del 2013 e la presenza del DLC Left Behind.

Al di là di questo, le sequenze confermano le funzionalità specifiche di questa nuova edizione, nella fattispecie il frame rate sbloccato, la risoluzione fino a 4K compatibile con il widescreen 21:9 e 32:9, nonché il supporto per le tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS e AMD FSR.

The Last of Us racconta la storia di Joel ed Ellie, un uomo e una ragazzina che si ritrovano a dover viaggiare insieme sullo sfondo di un'America post-apocalittica, sconvolta anni prima dall'improvvisa diffusione di un'infezione che ha trasformato la maggior parte delle persone in creature mostruose e letali.

La nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PC arriverà a breve.