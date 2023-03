D&D Direct: tutti gli annunci non legati ai videogiochi, dal film alle carte di Magic

Questa sera è andato in onda il D&D Direct durante il quale sono stati mostri nuovi giochi, di cui vi abbiamo già parlato, ma c'è stato spazio anche per molto altro. Vediamo le novità principali svelate quest'oggi.

Hasbro ha puntato tutto su D&D e ha creato nuove statuine da collezione. Oltre ai già annunciati Diceling e alle figure da 6" dei personaggi di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves e del classico cartone animato di D&D, Hasbro ha annunciato i Golden Archive di Xanathar, un orsogufo e la Displacer Beast di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

È stato mostrato anche un trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che potete vedere qui sotto.

Per i fan di Magic, Wizards ha anche annunciato uno speciale drop di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Secret Lair per Magic: The Gathering. Questo mazzo contiene sei carte basate sui personaggi del film, tra cui Edgin, Lutenist Larcenous; Forge, Neverwinter Charlatan; e Holga, Relentless Rager, tutte con le sembianze dell'attore che interpreta il ruolo. I preordini per Secret Lair x Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sono aperti da oggi!

È stato anche annunciato che WizKids ha dato vita alle D&D Replicas of the Realms. Ci sarà un Minim da venti pollici e un cucciolo di orsogufo da 11 pollici. D&D Direct ha chiuso gli annunci con il documentario di Joe Manganiello che celebrerà il 50° anniversario del gioco nel 2024. Potete vedere l'intero evento qui sotto!

Infine, vi ricordiamo le novità videoludiche: il DLC di Minecraft a tema Dungeons & Dragons e l'espansione di Neverwinter, Menzoberranzan.