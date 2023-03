The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lo sviluppo è terminato

Lo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ufficialmente terminato: lo ha annunciato il producer della serie, Eiji Aonuma, nell'introdurre la presentazione di oggi, pur senza utilizzare la consueta dicitura "fase gold".

Il senso, ad ogni modo, è quello: il gioco è pronto e arriverà nei negozi senza ulteriori ritardi, il prossimo 12 maggio. Una data che non è mai sembrata così lontana, complici le entusiasmanti novità mostrate nel video di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In questo sequel diretto di Breath of the Wild, infatti, Link avrà a disposizione un set di poteri inediti dall'enorme potenziale, ad esempio Reverto per riavvolgere il tempo e il comportamento degli oggetti; Compositor per fondere insieme diversi materiali e creare non solo armi e utensili, ma anche dispositivi complessi; e infine Ascensus, per attraversare il soffitto di qualsiasi struttura.

"Vorrei iniziare con un annuncio", ha detto Aonuma nei primi secondi della trasmissione odierna. "Lo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è terminato. Vi sono molto grato per la vostra pazienza."