Far Cry 7: lo sviluppo non è ancora iniziato, secondo un noto leaker

Far Cry 6 è disponibile da tempo oramai e un nuovo capitolo non è ancora stato annunciato: arriverà a breve oppure no? Secondo quanto è stato indicato da un noto leaker, pare che Far Cry 7 (o come si chiamerà) sia ancora lontano in quanto lo sviluppo effettivo non è ancora iniziato.

L'informazione proviene da @ScriptLeaksR6, un dataminer attivo soprattutto su Rainbow Six ma recentemente molto reattivo alle ultime novità legate a Ubisoft in generale. Questo leaker aveva correttamente condiviso in anticipo immagini di Assassin's Creed Mirage e i suoi bonus preorder. Recentemente ha anche condiviso delle immagini di Avatar Frontiers of Pandora.

Ora, afferma che "Lo sviluppo di Far Cry 7 non è ancora iniziato". Questa dichiarazione va però in contrasto con quanto svelato da Tom Henderson a fine gennaio 2023. Henderson afferma che Ubisoft ha in sviluppo due giochi, uno single player e uno multigiocatore, nati da un singolo progetto precedente.

Nei commenti su Twitter, il report di Henderson viene fatto a notare a Script, il quale afferma che sicuramente Ubisoft ha dei piani per il gioco, ma che un vero e proprio sviluppo non è ancora iniziato. Supponiamo che ciò che il leaker intende è che materialmente Ubisoft non ha ancora iniziato a creare contenuti per questo gioco e che sia ancora davanti alla lavagna a definire il progetto.

Il suo leak è un po' generico e di certo non sarà verificabile per lungo tempo, ma per ora questo è quanto sappiamo. In precedenza Script si è dimostrato affidabile, ma erano sempre casi di datamining, con immagini a supporto. Dovremo attendere per vedere se altri leaker confermeranno o smentiranno queste dichiarazioni.