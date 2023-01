Ubisoft lavora a Far Cry 7 e un Far Cry multiplayer, per Tom Henderson

Stando a un report pubblicato da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming, Ubisoft sta lavorando a due nuovi giochi della serie Far Cry. Uno si tratterebbe di Far Cry 7 mentre l'altro sarà un gioco interamente incentrato sul multiplayer.

Henderson afferma che i dettagli sui due presunti titoli scarseggiano, ma pare che in origine fossero un unico gioco con nome in codice "Project Talisker" con le redini dello sviluppo affidate a Day Hay. Quando quest'ultimo ha lasciato Ubisoft e si è unito a Blizzard, il progetto, all'epoca ancora nelle fasi iniziali dei lavori, è stato diviso in due titoli distinti.

Far Cry 7 ora è denominato internamente "Project Blackbird", mentre l'esperienza multiplayer è nota come "Project Maverick" e in entrambi i progetti è coinvolta Ubisoft Montreal. Le fonti di Insider Gaming affermano che Maverick è cambiato numerose volte nell'ultimo anno. Il titolo pare sia ambientato nella natura selvaggia dell'Alaska e sia uno sparatutto basato sull'estrazione con meccaniche come permadeath, contratti e altro.

Entrambi i giochi a quanto pare richiederanno almeno un altro paio di anni di sviluppo e quindi non usciranno prima del 2025, salvo rinvii, che di recente sembrerebbero all'ordine del giorno per Ubisoft. La compagnia francese è stata contattata da Insider Gaming prima della pubblicazione dell'articolo e ha risposto "non commentiamo voci di corridoio o speculazioni".