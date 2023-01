Hi-Fi RUSH: disponibile la playlist della soundtrack ufficiale su Spotify

Bethesda e Tango GameWorks hanno pubblicato su Spotify la playlist della sountrack ufficiale di Hi-Fi RUSH su Spotify, ovvero una selezione delle canzoni incluse nel gioco, in particolare quelle delle boss fight.

Trattandosi di un "action ritmato" la musica ha un ruolo di grande importanza nel gioco, dunque se vi sta piacendo dovreste apprezzare anche la playlist disponibile su Spotify, che trovate a questo indirizzo o utilizzando direttamente il player incluso all'interno di questa notizia. Di seguito l'elenco delle canzoni incluse:

Nine Inch Nails - 1.000.000

Nine Inch Nails - Perfect Drug

The Black Keys - Lonely Boy

Prodigy - Invaders Must Die

The Joy Formidable - Whirrirng

Numer Girl - Inazawa Chainsaw

Wolfgang Gartner - Wolfgang's 5th Symphony

Zwan - Honestly

Hi-Fi Rush è stato un fulmine a ciel sereno: il gioco è stato presentato e pubblicato a sorpresa durante il Developer_Direct di ieri sera. Un esperimento insolito da parte di Microsoft ma che, almeno per il momento, sembrerebbe aver avuto successo, dato che il gioco è tra i primi posti della classifica di vendita di Steam e con una percentuale di recensioni positive degli utenti elevatissima.

Se ancora non lo state giocando, sappiate che Hi-Fi RUSH è disponibile su PC, Xbox Series X|S e tramite l'abbonamento a PC e Xbox Game Pass. In attesa della nostra recensione, ecco i primi minuti di gioco in italiano.