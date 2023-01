Hi-Fi Rush: grande accoglienza su Steam per l'action ritmico di Tango Gameworks

Presentato a sorpresa durante l'Xbox Developer Direct di ieri sera e lanciato ancora più a sorpresa proprio durante la serata, Hi-Fi Rush sta vivendo un ottimo debutto anche su Steam, in base alle recensioni degli utenti e anche alle vendite.

Nonostante sia stato lanciato direttamente su Xbox Game Pass, Hi-Fi Rush sembra aver conquistato il pubblico in poche ore anche su Steam, dove si sta avvicinando velocemente alla top ten generale della piattaforma, trovandosi all'undicesimo posto della classifica totale globale ma al settimo se si considera solo i giochi premium, ovvero escludendo hardware e giochi free-to-play.

È un risultato sorprendente soprattutto se si considera che il gioco non ha ricevuto alcuna spinta di marketing, visto che era totalmente sconosciuto fino a poche ore fa. Come abbiamo visto, Hi-Fi Rush è stato annunciato, presentato e lanciato sul mercato nello stesso momento, attraverso una breve presentazione con video gameplay durante la conferenza Xbox Developer Direct.

A certificare l'ottimo debutto su Steam ci sono anche le recensioni degli utenti: non sono ancora molte, ma sulle 305 recensioni attualmente presenti il 99% sono positive, cosa che al momento assegna al gioco una valutazione "molto positiva", in attesa di ulteriori sviluppi.

Anche in questo caso è un indice significativo, se si considera che la stampa non ha avuto moto ancora di approfondire la conoscenza di Hi-Fi Rush, visto che sostanzialmente era sconosciuto più o meno a tutti. Viene da pensare che la strategia dell'annuncio con lancio a sorpresa abbia funzionato per quanto riguarda un titolo di questo tipo, proveniente da una produzione che ovviamente è diversa da quella del tripla A standard.