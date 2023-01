Xbox: solo a gennaio 2023 Microsoft pubblicherà tre giochi first party

Che la penuria di giochi first party di Microsoft sia destinata a finire? Come sottolineato da molti osservatori, solo a gennaio 2023 saranno pubblicati tre titoli first party per Xbox, un piccolo record, se vogliamo.

I giochi in questione sono Hi-Fi RUSH, annunciato durante l'evento Microsoft del 25 gennaio e pubblicato subito dopo (oltretutto pare che stia ricevendo molti consensi da parte dei giocatori, visto che su Steam ha il 99% delle recensioni positive, finora), Age of Empires 2 Definitive Edition, disponibile dal 31 gennaio su Xbox Series X e S e Xbox One (su PC è stato lanciato anni fa) e GoldenEye 007, versione rimasterizzata del classico per Nintendo 64, che uscirà su Xbox Game Pass e su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Ognuno dei tre progetti ha le sue peculiarità che andrebbero analizzate singolarmente, ma presi tutti insieme danno un quadro decisamente interessante sull'arricchimento dell'ecosistema Xbox nel 2023, che proseguirà nei prossimi mesi con Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e nel corso dell'intero anno con Starfield e probabilmente qualcos'altro di ancora non annunciato.

Da sottolineare anche che gennaio di solito non è un mese di lanci importanti, a parte qualche eccezione, quindi l'arrivo di tre giochi first party, ribadiamo dalla portata non enorme ma comunque interessanti, è comunque un dato da rilevare, che fa anche capire il ruolo dell'Xbox Game Pass nelle scelte editoriali di Microsoft: se il mercato tradizionale può permettersi di ignorare un mese, chi gestisce un abbonamento non può far stare a bocca asciutta i suoi abbonati troppo a lungo ed è costretto a prevedere uscite anche in periodi generalmente considerati morti.