Armored Core 6: la presentazione al Taipei Game Show 2023 durerà 20 minuti

La presentazione di Armored Core 6 al Taipei Game Show 2023 durerà 20 minuti e non un'ora come precedentemente creduto. L'organizzazione dell'evento ha aggiornato il calendario per specificare meglio la durata del segmento dedicato al gioco di FromSoftware, in modo da evitare ulteriori fraintendimenti.

Da specificare che la durata non è cambiata. Semplicemente non era chiara nella versione precedente del calendario.

Vi ricordiamo che la presentazione di Armored Core VI: Fires of Rubicon si terrà il 3 febbraio 2023 alle 21:00, ora italiana. Sarà presente Yasunori Ogura, il producer del franchise, ma per il resto non si sa molto di ciò che sarà mostrato.

Mentre ci lambicchiamo per provare a indovinare cosa potremo vedere e sapere, leggete la storia della serie e guardate questo video che riassume tutto ciò che sappiamo sul gioco.

Dopo aver ricordato che Armored Core VI: Fires of Rubicon uscirà su PC, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PS4 nel corso del 2023, in data ancora da destinarsi, leggiamo la descrizione ufficiale tratta dalla pagina Steam del gioco:

In ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, i giocatori potranno assemblare e pilotare il proprio mech con capacità di manovra 3D: si muoveranno infatti liberamente in missioni adrenaliniche all'interno di ambientazioni tridimensionali. Affronta sfide impegnative e distruggi i tuoi nemici con mosse dinamiche che sfruttano il combattimento a distanza e ravvicinato. I giocatori potranno eseguire una grande varietà di azioni possibili solo grazie all'utilizzo dei mech.