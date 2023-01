Armored Core 6 avrà una presentazione di circa un'ora al Taipei Game Show del 3 febbraio

Alle 21:00, ore italiane, del 3 febbraio 2023, Armored Core 6 avrà una presentazione di un'ora in occasione del Taipei Game Show. Le informazioni sono davvero scarne in merito, anche se si parla della presenza di Yasunori Ogura, il producer del franchise.

Pagina ufficiale dell'evento

Difficile fare previsioni su quelli che saranno i contenuti della presentazione. Sicuramente si parlerà tanto del gioco, ma la speranza è che venga mostrato anche del gameplay, così da farci vedere il lavoro fatto da FromSoftware in tutti questi anni.

Leggiamo anche la descrizione ufficiale tratta dalla pagina Steam del gioco:

In ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, i giocatori potranno assemblare e pilotare il proprio mech con capacità di manovra 3D: si muoveranno infatti liberamente in missioni adrenaliniche all'interno di ambientazioni tridimensionali. Affronta sfide impegnative e distruggi i tuoi nemici con mosse dinamiche che sfruttano il combattimento a distanza e ravvicinato. I giocatori potranno eseguire una grande varietà di azioni possibili solo grazie all'utilizzo dei mech.