Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha ricevuto il budget più grande di sempre tra i DLC di CD Projekt

Il venturo DLC a pagamento di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, il cui lancio è previsto per il 2023, sarà l'espansione con il budget più alto che lo sviluppatore CD Projekt RED abbia mai realizzato, superando persino l'enorme Blood and Wine di The Witcher 3.

Parlando con PCGamesN, un portavoce di CD Projekt RED ha confermato che "dal punto di vista del budget, Phantom Liberty sarà la più grande espansione nella storia di CD Projekt RED". Tuttavia, siamo ancora in attesa di conoscere le dimensioni effettive di Phantom Liberty in termini di missioni e lunghezza, e CD Projekt RED ha aggiunto che "i dettagli relativi alla grandezza del gioco saranno rivelati in un secondo momento".

Riprendendo dalla fine del gioco base, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty vede protagonista Idris Elba nei panni di Solomon Reed, il vostro nuovo partner: insieme affronterete nuove minacce. Anche Keanu Reeves riprenderà il suo ruolo nei panni di Johnny Silverhand. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ricordiamo, sarà pubblicato solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

CD Projekt Red sta sviluppando Phantom Liberty insieme al sequel di Cyberpunk, nome in codice Project Orion. Lo studio polacco sta lavorando anche al remake del primo The Witcher e a un nuovo capitolo di The Witcher, che a quanto pare darà il via a una nuova saga di giochi di The Witcher.