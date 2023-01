Baldo: The Guardian Owls: il nuovo aggiornamento introduce il nuovo contenuto The Elemental Temples

NAPS Team ha deciso di aggiornare ancora Baldo: The Guardian Owls, aggiungendo un nuovo contenuto gratuito: The Elemental Temples. Si tratta di una nuova avventura con protagonista Bado, che si posizione tra l'espansione The Three Fairies e la campagna principale.

L'annuncio ufficiale è in realtà molto parco di dettagli. A quanto pare The Elemental Temples piacerà soprattutto agli amanti dell'esplorazione: "Un'intrigante avventura in cerca di nuovi templi, pieni di puzzle da risolvere e segreti da scoprire."

Per saperne di più non vi rimane che avviare il gioco e lanciarvi nella nuova sfida di Baldo, che vi ricordiamo essere disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. Per saperne di più, leggete la nostra recensione.

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare.

Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare.

Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino.

Un'avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.