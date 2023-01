A Space for the Unbound: il trailer di lancio svela che è disponibile su PC e console

A Space for the Unbound è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Il gioco costa 19.99€ su console e 19.50€ su Steam (dove è anche presente un sconto del 10%).

La descrizione ufficiale recita: "A Space For The Unbound è un'avventura in gradevole pixel art su uno spaccato di vita nell'Indonesia rurale degli anni '90 che narra di ansia, di depressione, di come superarle e della relazione tra un ragazzo e una ragazza con poteri soprannaturali."

"Segui il viaggio di Atma e Raya, due giovani studenti innamorati, alla scoperta di sé stessi durante i loro ultimi giorni di liceo. Quando viene sprigionata una misteriosa potenza soprannaturale che minaccia la loro esistenza, non gli resta altra scelta che esplorare la loro città, indagare su segreti nascosti e affrontare la fine del mondo. E forse imparare a conoscersi ancora meglio."

"Ambientato in una cittadina ispirata all'Indonesia rurale degli anni '90, A Space For The Unbound propone un'esperienza narrativa intrisa di tenerezza con luoghi pieni di vita tutti da esplorare."

Il team ha anche pubblicato un trailer di lancio, nel quale abbiamo modo di vedere vari aree di gioco e alcune sequenze di gameplay. In qualità di avventura narrativa, dovremo esplorare, interagire con il mondo di gioco e completare qualche semplice minigioco.

Qualche tempo fa vi abbiamo anche proposto un nostro provato dedicato a A Space For The Unbound.