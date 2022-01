A Space for the Unbound, il provato di un'avventura indonesiana che fonde Inception e gli anni 90'

La scena videoludica indipendente orientale è sempre più attiva, con mercati emergenti pronti a dire la propria e portare in tutto il mondo nuove e interessanti opere. Un esempio è un gioco che proviene dall'Indonesia che abbiamo avuto modo di provare: A Space for the Unbuond , un'avventura narrativa slice-of-life.

Capitolo Zero

Atma e la sua amica scrittrice

La demo di A Space for the Unbound ci propone due capitoli, lo Zero e l'Uno. Nel primo, scopriamo il nostro protagonista, Atma, un ragazzo in età da liceo. L'ambientazione è la fine degli anni novanta e siamo in Indonesia. Il giovane è amico di una ragazzina, un'aspirante scrittrice che sta cercando di ultimare la propria prima storia illustrata.

Atma è lì per aiutarla e per farlo usa anche il "Libro Rosso", un oggetto che permette di entrare nell'animo delle persone e aiutarle a superare un qualche tipo di blocco, come la paura di scrivere ed essere derisi. Il primo capitolo ci spiega le basi del gameplay, estremamente semplici. A Space for the Unbound è un'avventura narrativa a scorrimento laterale e non ci chiede di fare molto se non trovare l'oggetto da usare nel luogo giusto per poter proseguire con la trama.

Dobbiamo uscire da scuola di nascosto? Basterà raccogliere una corda nell'unica stanza aperta dell'edificio, per scalare il muro posteriore. Dobbiamo riuscire ad arrampicarci sul tetto di una casa? Siamo appena passati davanti a una scala a pioli. Anche se siamo solo all'inizio, possiamo già ora immaginare che A Space for the Unbound non sarà particolarmente complesso o anche solo stratificato dal punto di vista del puro gameplay.

Siamo però sicuri che questo gioco voglia puntare soprattutto sulla trama e sui propri personaggi. Già nella demo ci troviamo di fronte a molteplici avvenimenti e a tanti personaggi intriganti. Alla fine del Capitolo Zero, ad esempio, il nostro Atma cade in un fiume e affonda nell'oscurità e inizia ad avere delle visioni. Il giovane sta morendo?